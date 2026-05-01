На Дону на майские праздники подготовлены объездные маршруты трассы М-4

Для предотвращения заторов Минтранс региона разработал альтернативные маршруты объезда через Зверево, Гуково, Владимировскую, Каменоломни, Новочеркасск.
«Предлагаемые схемы позволят водителям заранее спланировать поездку, сократить время в пути и снизить нагрузку на основной транспортный поток», — говорится в аннотации.
С 29 апреля на участке автодорожного подхода к Крымскому мосту заработала новая схема организации дорожного движения. Распределение автомобильных потоков производится на транспортной развязке «Тамань — Волна», расположенной на 134-м километре автодороги А-290 Новороссийск — Керчь.