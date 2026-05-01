В Хабаровском крае открывают навигацию в центральных районах с 1 мая

Лодки выходят на воду поэтапно, но ледоход ещё не везде завершился.

В Хабаровском крае с 1 мая разрешают выход маломерных судов в центральных районах, — сообщает МЧС региона.

Навигация постепенно расширяется вслед за югом и охватывает всё больше территорий.

Уже открыты акватории в Бакинском и Хабаровском районах, а также в Комсомольске-на-Амуре. С 1 мая к ним присоединяются Амурский район и Хабаровск.

В районе имени Лазо навигация стартует чуть позже — с 3 мая. В остальных районах края выход на воду остаётся под запретом до полного завершения ледохода.

Перед выходом на воду спасатели напоминают базовые требования, которые многие вспоминают уже после штрафа:

маломерное судно должно быть зарегистрировано в ГИМС.

удостоверение судоводителя должно быть действующим (выдаётся на 10 лет).

судно должно пройти техническое освидетельствование (раз в 5 лет).

Подать заявления на все процедуры можно через портал «Госуслуги».

Отдельно спасатели подчёркивают: весенняя вода — самая коварная. Лёд уже ушёл, а привычка к осторожности — не всегда. Ошибки здесь стоят дорого.

В случае происшествий необходимо звонить по номеру 112.

