На Украине пассажирский поезд столкнулся с автокраном: есть погибшие

Утром в пятницу во Львовской области произошло смертельное железнодорожное столкновение: поезд Киев — Ужгород врезался в автокран на путях возле села Любинцы, близ города Стрый. Об этом пишет «Укрзализныця» («Укржелдорога») в Telegram-канале.
Локомотив сошёл с рельсов из-за удара. Машинист и водитель автокрана погибли. Помощник машиниста тяжело травмирован. Пострадавших среди пассажиров нет. На месте работают медики и полиция. Локомотив повреждён, автокран разрушен. Рядом дежурят три машины скорой помощи.
