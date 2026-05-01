На Украине пассажирский поезд столкнулся с автокраном: есть погибшие

Поезд Киев — Ужгород столкнулся с автокраном под Львовом, есть погибшие.

Источник: Комсомольская правда

Утром в пятницу во Львовской области произошло смертельное железнодорожное столкновение: поезд Киев — Ужгород врезался в автокран на путях возле села Любинцы, близ города Стрый. Об этом пишет «Укрзализныця» («Укржелдорога») в Telegram-канале.

Локомотив сошёл с рельсов из-за удара. Машинист и водитель автокрана погибли. Помощник машиниста тяжело травмирован. Пострадавших среди пассажиров нет. На месте работают медики и полиция. Локомотив повреждён, автокран разрушен. Рядом дежурят три машины скорой помощи.

Ранее KP.RU сообщил, что в начале апреля 2026 года произошло крупное ЧП в Ульяновской области. Там пассажирский поезд сошел с рельсов, было много пострадавших. СК заявил, что авария произошла из-за некачественного железнодорожного полотна.