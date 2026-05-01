Названа причина смерти актрисы Мироновой из «Реальных пацанов»

Как рассказали РИА Новости в семье артистки, предварительной причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Трагедия произошла быстро и неожиданно, и ничто не предвещало беды. Еще вечером 28 апреля Наталья Миронова была на репетиции в театре, чувствовала себя нормально и общалась с коллегами. На следующее утро ее ждали на очередную репетицию, но она не пришла. Коллектив театра пребывает в глубоком шоке. «Всё так неожиданно, ничто не предвещало беды», — поделились потрясенные коллеги. Смерть актрисы стала тяжелым ударом для всех, кто ее знал и любил.