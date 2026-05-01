Названа причина смерти актрисы Мироновой из «Реальных пацанов»

В среду, 29 апреля, в городе Лысьва Пермского края скоропостижно скончалась заслуженная артистка России, известная актриса театра и кино Наталья Миронова. Ей было 55 лет. О трагическом происшествии сообщили коллеги по Лысьвенскому театру драмы имени Анатолия Савина, в труппе которого она состояла. Тело артистки было обнаружено в собственной квартире в ванной. Поскольку Наталья Александровна не выходила на связь и не открывала дверь, сотрудникам МЧС пришлось вскрывать входную дверь, чтобы попасть внутрь.
Как рассказали РИА Новости в семье артистки, предварительной причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Трагедия произошла быстро и неожиданно, и ничто не предвещало беды. Еще вечером 28 апреля Наталья Миронова была на репетиции в театре, чувствовала себя нормально и общалась с коллегами. На следующее утро ее ждали на очередную репетицию, но она не пришла. Коллектив театра пребывает в глубоком шоке. «Всё так неожиданно, ничто не предвещало беды», — поделились потрясенные коллеги. Смерть актрисы стала тяжелым ударом для всех, кто ее знал и любил.
Наталья Миронова была широко известна не только театральными работами, но и ролями в популярных кинолентах и сериалах. Зрители запомнили ее по участию в культовом сериале «Дальнобойщики», а также по комедийному проекту «Реальные пацаны», где она создала запоминающиеся образы.
В последние годы актриса совмещала работу в театре с киносъемками и преподавательской деятельностью, находясь в самом расцвете творческих сил. Уход из жизни Мироновой шокировал поклонников и коллег, которые оставляют в социальных сетях пронзительные слова скорби. «Это какая-то совершенно невыносимая боль и печаль… Как будто закрыли черной шторой окно, в которое лился безграничный, невероятно добрый и прекрасный свет. Свет и любовь, имя которым — Наталья Миронова…», «Я реву и ору. Мы с ней вчера договорились на сегодня встретиться», «Огромное горе для родных людей, для театра и для зрителей», — пишут убитые горем пользователи.
Ситуацию усугубляет недавняя страшная утрата в семье: родственники Мироновой переживают двойное горе. Похороны актрисы состоятся на местном кладбище 3 мая. Церемония прощания пройдет в Лысьвенском театре драмы, которому она служила долгие годы. Коллеги отмечают, что уход 55-летней артистки — это невосполнимая потеря для всей российской культуры, и подчеркивают, что Наталья Александровна была не просто талантливой актрисой, но и светлым, добрым человеком.
