Телебашня в Нижнем Новгороде засияет праздничной подсветкой в честь 1 Мая

Иллюминацию можно будет увидеть в 21:00.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 1 мая, нижегородская телебашня переоденется в праздничный наряд. Как сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр, архитектурно-художественная подсветка в этот раз посвящена Празднику Весны и Труда.

Ровно на час, с девяти до десяти вечера, грани высотки расцветут яркими красками. По ним поплывут воздушные шары, раскроются бутоны цветов, заметаются узоры калейдоскопа. Картинка будет сменяться российским триколором, а по медиафасаду побежит строка с поздравлением: «1 мая — Праздник Весны и Труда».

Напомним, 1 мая в Нижнем Новгороде стартует парковый сезон. Муниципальные парки — Автозаводской, имени 1 Мая, «Дубки», «Светлоярский» и «Швейцария» — подготовили для горожан большую праздничную программу с выступлениями, мастер-классами, спортивными играми и анимацией для детей.