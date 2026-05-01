Пособия многодетным, безнадёжные долги, параллельный импорт: нововведения мая

С мая Федеральная налоговая служба должна оперативнее списывать безнадёжные налоговые долги физических лиц. Безнадёжным будет считаться долг, который к 1 мая 2026 года не превышает 500 рублей, долго числится на Едином налоговом счёте, и при этом у налоговой нет законных возможностей его взыскать — например, истёк срок давности долга. Уведомлять граждан о списании не будут. Новый механизм теперь касается не только федеральных налогов, но и региональных, и местных платежей. В последних случаях понадобится решение местных властей о признании задолженности безнадёжной.