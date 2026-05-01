Дачный секрет: обильный полив вечером перед заморозками

Еще один физический прием: обильный полив вечером перед заморозком. Влажная земля отдает накопленное за день тепло медленнее, чем сухая. Норма — 10 литров на квадратный метр. Но делайте это только до захода солнца, иначе влага в прикорневой зоне превратится в ледяную корку и разорвет корни.