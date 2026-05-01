«Классика жанра — переполненный почтовый ящик»: россиянам рассказали, по каким признакам воры вычисляют пустующую квартиру

Сотрудники Росгвардии рассказали, по каким признакам злоумышленники выбирают квартиру для ограбления. Один из главных — переполненный почтовый ящик. Это верный сигнал, что хозяев долго нет, объяснил и.о. начальника управления вневедомственной охраны по Подмосковью Игорь Кирсанов в беседе с РИА Новости.
Перед отъездом он посоветовал попросить друзей или знакомых регулярно забирать почту и убирать рекламные буклеты у двери, чтобы создать иллюзию присутствия жильцов. Также не стоит рассказывать в соцсетях о предстоящем отпуске и публиковать фото с отдыха в реальном времени — лучше выложить их уже после возвращения. Если вы уже рассказали в соцсетях о поездке, Кирсанов советует отключить геолокацию на телефоне. Так воры не узнают, где вы находитесь, и не поймут, что дома никого нет.
Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана граждан. Они создают в мессенджерах поддельные рабочие чаты от имени начальства. Жертву добавляют в группу, где якобы сидят коллеги, а затем от лица руководителя просят подтвердить данные для «цифровизации трудового стажа». Далее человека отправляют к боту, который якобы от «Госуслуг», и выманивают шестизначный код. Получив его, аферисты заходят в личный кабинет жертвы.