Обработка сада от вредителей

Весь смысл довсходовых (правильнее — доцветных) обработок в одном правиле: пока почки не раскрылись, можно использовать высококонцентрированные препараты на минеральной основе, которые запрещены по зеленому конусу и лепестку. Упустили фазу — переходите только на биологию или щадящую химию.

Фаза 1: глухой покой (среднесуточная температура выше +4°C).

Опрыскивание железным купоросом (300 г на 10 л воды) против мхов, лишайников и парши. Для яблони и груши — 500 г, но тогда только до набухания почек. Попали на распускающиеся — сожжете завязь.

В это же время — дегтярная ловчая лента на штамб: снизу глина с коровяком, поверх нее — пояс из плотной ткани, пропитанной березовым дегтем. Гусеницы плодожорки выползают из почвы при +6°C, пояс должен висеть уже в этот момент.

Фаза 2: набухание почек («мышиное ушко»).

Традиционная «синяя струя» — бордоская смесь 3% (300 г медного купороса + 400 г извести на 10 л). Убивает паршу, монилиоз, кластероспориоз. Если опоздали и видите белые кончики листьев — снижайте концентрацию до 1%, иначе краевой ожог гарантирован.

В эту же фазу против почкового клеща на смородине: обливание кустов кипятком из лейки (+70°C именно на выходе). При более низкой температуре клещ выживает, при более высокой — выжигаете почки. Норма — литр на взрослый куст.

Фаза 3: выдвижение соцветий (зеленый конус).

Строго до окрашивания бутонов. Препарат № 30 (вазелиновое масло) от щитовок и ложнощитовок. После цветения применять бессмысленно — они уже прикреплены к ветке, и масло не смывает их панцирь.

Если в прошлом году была тля, добавляйте в бак «Актару» (по инструкции, но не выше 2 г на 10 л). Момент важен: системный инсектицид должен попасть в почву под крону за две недели до цветения, чтобы корни успели донести его до листа.

Главное ограничение:

Когда лопнула хотя бы одна почка на 5% побегов, прекращайте обработки медьсодержащими препаратами. Следующее окно — сразу после цветения, фаза «горошина завязи». Пропустили — собирайте падалицу вручную.