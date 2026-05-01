Поддержка многодетных семей и участников СВО: в ГД перечислили законы, которые вступают в силу с 1 мая 2026 года

Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил о семи новых законах в мае, включая поддержку многодетных семей и участников СВО с их близкими. Об этом он рассказал в своем канале в соцсети «Макс».
Володин сообщил о расширении поддержки многодетных семей. Ежемесячное пособие будет сохранено при небольшом увеличении доходов. Это коснется 231 тыс. человек. Он отметил, что важно создавать условия для роста числа семей с детьми для будущего страны.
В мае вступают в силу законы о поддержке участников СВО и их близких. С 25 апреля родственники могут бесплатно ездить к раненым сотрудникам Росгвардии, вдовы и вдовцы участников СВО получают квоты при поступлении в вузы, а доходы инвалидов и ветеранов защищены от взыскания.
С 6 мая предусматривается возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества. С 28 мая вводится перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности реализации программ профессионального обучения водителей автошколами.
