Поддержка многодетных семей и участников СВО: в ГД перечислили законы, которые вступают в силу с 1 мая 2026 года

Володин перечислил семь новых законов, которые вступают в силу в мае.

Источник: Комсомольская правда

Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил о семи новых законах в мае, включая поддержку многодетных семей и участников СВО с их близкими. Об этом он рассказал в своем канале в соцсети «Макс».

Володин сообщил о расширении поддержки многодетных семей. Ежемесячное пособие будет сохранено при небольшом увеличении доходов. Это коснется 231 тыс. человек. Он отметил, что важно создавать условия для роста числа семей с детьми для будущего страны.

В мае вступают в силу законы о поддержке участников СВО и их близких. С 25 апреля родственники могут бесплатно ездить к раненым сотрудникам Росгвардии, вдовы и вдовцы участников СВО получают квоты при поступлении в вузы, а доходы инвалидов и ветеранов защищены от взыскания.

С 6 мая предусматривается возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества. С 28 мая вводится перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности реализации программ профессионального обучения водителей автошколами.

Ранее KP.RU рассказал о нововведениях в продажах гаджетов в России. С 1 мая ноутбуки и смартфоны подлежат обязательной маркировке.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше