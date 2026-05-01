Кнопки открытия дверей изнутри начнут работать в транспорте Минска 1 мая

В Минске кнопки открытия дверей в наземном транспорте начали работать с 1 мая. Подробнее рассказывали в «Минсктрансе».
Так, с 1 мая в наземном городском пассажирском транспорте Минска активировали кнопки адресного открытия дверей. У пассажиров появилась возможность самим открывать двери для входа в салон или выхода из него.
Кнопки работают на остановочном пункте при полной остановке транспорта. При движении система адресного открытия дверей блокируется.
— Это сделает поездки более комфортными, так как будет сохраняться тепло в салоне общественного транспорта в холодный период и прохлада от работающих кондиционеров — летом, — констатировали на предприятии.
