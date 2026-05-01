Университета Ивате установил, почему кошки отказываются от корма

Каждый владелец кошки, как пишет Царьград, хотя бы раз наблюдал странную картину: питомец с явным аппетитом начинает поглощать корм, но через несколько минут внезапно замирает, отворачивается от миски и уходит, оставив половину, а то и две трети порции. Долгое время такое поведение списывали на капризы, быстрое насыщение или скрытые болезни. Однако японские исследователи из Университета Ивате доказали, что причина совсем иная — кошки прекращают трапезу не из-за сытости, а из-за банальной скуки, а точнее, из-за так называемой обонятельной усталости.
Чтобы проверить гипотезу, ученые провели жесткий эксперимент на голодный желудок. Кошек лишали пищи на 16 часов, после чего предлагали миску с сухим кормом. Логика подсказывала, что изголодавшиеся животные съедят всё до крошки, но результаты оказались поразительными: большинство кошек добровольно останавливались, съев лишь часть порции. Однако стоило исследователям предложить ту же группу, но с кормом, имеющим другой аромат, как аппетит возвращался с новой силой. Ключевым фактором оказалась именно новизна запаха — если кошкам раз за разом давали одно и то же, объем съеденного неуклонно падал, но стоило сменить аромат, как цифры снова росли.
Автор исследования, биолог Масао Миядзаки, объясняет этот феномен термином «ольфакторная сенсорно-специфическая сытость». Простыми словами, мозг кошки перестает воспринимать привычный запах как привлекательный пищевой стимул, даже если животное объективно голодно. В самом показательном тесте ученые предложили котам тот же самый корм, но с новым запахом — и аппетит мгновенно восстановился. Учитывая, что у кошек около 200 миллионов обонятельных рецепторов (против 5−6 миллионов у человека), запах играет в их пищевом поведении неизмеримо более важную роль, чем у людей.
Это открытие имеет прямое практическое значение для здоровья питомцев. Например, если у кошки лишний вес, можно позволить ей как следует понюхать еду перед кормлением — насыщение запахом снизит пищевой интерес, и она съест меньше. И наоборот, для больных, пожилых или ослабленных животных с плохим аппетитом рекомендовано чередовать корма с разными ароматами или использовать безопасные ароматизаторы — это запустит механизм новизны и заставит кошку есть даже при отсутствии сильного голода.
