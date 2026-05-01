Университета Ивате установил, почему кошки отказываются от корма

Чтобы проверить гипотезу, ученые провели жесткий эксперимент на голодный желудок. Кошек лишали пищи на 16 часов, после чего предлагали миску с сухим кормом. Логика подсказывала, что изголодавшиеся животные съедят всё до крошки, но результаты оказались поразительными: большинство кошек добровольно останавливались, съев лишь часть порции. Однако стоило исследователям предложить ту же группу, но с кормом, имеющим другой аромат, как аппетит возвращался с новой силой. Ключевым фактором оказалась именно новизна запаха — если кошкам раз за разом давали одно и то же, объем съеденного неуклонно падал, но стоило сменить аромат, как цифры снова росли.