Краснодарский край присоединится к всероссийскому фестивалю «Нужные люди»

Всероссийский фестиваль «Нужные люди» состоится в муниципалитетах Краснодарского края в мае, сообщили в администрации Новороссийска. Проведение таких мероприятий способствует достижению целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«С каждым днем к нам поступают заявки от муниципалитетов, готовых принять фестиваль на своих площадках. Мы видим большой интерес со стороны активных жителей, общественных организаций, ТОСов (Территориальное общественное самоуправление. — Прим. ред.). Уже сейчас можно говорить о том, что региональный этап объединит не меньше пяти муниципальных образований края, а центральные события развернутся в мае этого года», — отметила координатор фестиваля Виктория Павлюк.
Подать заявку на участие могут инициативные группы и ТОСы, некоммерческие организации и общественные объединения. Еще присоединиться к фестивалю приглашают активных местных жителей предпенсионного и пенсионного возраста.
В конкурсной программе мероприятия представлены две номинации: «Старшие лидеры» и «Старшие профи». Первая предназначена для руководителей и активистов некоммерческих организаций, ТОСов, советов ветеранов, лидеров и основателей клубов по интересам, организаторов масштабных событий, общественных деятелей и идейных вдохновителей. Вторая номинация ориентирована на наставников, мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел, юристов, бухгалтеров и психологов, экспертов в бытовых вопросах. Электронная регистрация доступна по ссылке.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.