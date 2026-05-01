Археолог Эрмитажа Бутягин рассказал, чего ему не хватало в польской тюрьме

«Я вообще ем довольно много апельсинов и мандаринов… А в тюрьме их нельзя было купить и достать никаким образом», — признался он журналистам.
Учёный добавил, что после возвращения планирует восполнить это и с улыбкой добавил: «Надеюсь, не опухну».
Археолог Эрмитажа Бутягин вернулся в Санкт-Петербург после освобождения в рамках обмена заключёнными. Ранее он находился под арестом в Польше с декабря 2025 года по запросу Украины. Учёный был освобождён на белорусско-польской границе в рамках обмена. Он назвал своё задержание частью кампании по формированию негативного образа России.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.