Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Археолог Эрмитажа Бутягин рассказал, чего ему не хватало в польской тюрьме

Освобождённый из польской тюрьмы археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин рассказал, чего ему больше всего не хватало за время заключения. По его словам, главной «потерей» стали апельсины и мандарины.

«Я вообще ем довольно много апельсинов и мандаринов… А в тюрьме их нельзя было купить и достать никаким образом», — признался он журналистам.

Учёный добавил, что после возвращения планирует восполнить это и с улыбкой добавил: «Надеюсь, не опухну».

Археолог Эрмитажа Бутягин вернулся в Санкт-Петербург после освобождения в рамках обмена заключёнными. Ранее он находился под арестом в Польше с декабря 2025 года по запросу Украины. Учёный был освобождён на белорусско-польской границе в рамках обмена. Он назвал своё задержание частью кампании по формированию негативного образа России.

