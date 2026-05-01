Губернатор Свердловской области Паслер подвергся нападению: первомайский митинг чуть не обернулся трагедией

В Екатеринбурге во время первомайской демонстрации мужчина попытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Так мероприятие чуть не закончилось трагедией. В Сети опубликовано видео попытки нападения на чиновника.
Перед концертом Паслер фотографировался с горожанами, когда неизвестный попытался прорваться к нему. Охрана быстро скрутила агрессора. Губернатор продолжил митинг.
«Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе департамента Свердловской области.
