Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Свердловской области Паслер подвергся нападению: первомайский митинг чуть не обернулся трагедией

Мужчина попытался напасть на губернатора Паслера в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге во время первомайской демонстрации мужчина попытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Так мероприятие чуть не закончилось трагедией. В Сети опубликовано видео попытки нападения на чиновника.

Перед концертом Паслер фотографировался с горожанами, когда неизвестный попытался прорваться к нему. Охрана быстро скрутила агрессора. Губернатор продолжил митинг.

«Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе департамента Свердловской области.

Ранее KP.RU рассказал, что арестовали россиянина на Кипре за попытку нападения на полицейских. Отмечается, что турист был в состоянии алкогольного опьянения.