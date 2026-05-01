Побелка плодовых деревьев

Весенняя побелка решает только одну практическую задачу: отсрочить распускание почек на 3−7 дней, чтобы уйти под возвратные заморозки. От солнечных ожогов коры защищает осенняя побелка. Весной белят, когда дневная температура стабильно выше +5°C, но ночью ещё возможны заморозки.
Состав:
Промышленная садовая побелка работает, но имеет минус — выбеливает только на сезон. Правильный состав своими руками: на 10 литров воды — 2,5 кг свежегашеной извести (или 1,5 кг мела), 300 г медного купороса, 1 кг глины и 500 г коровяка. Без глины и коровяка состав осыплется после первого дождя. Медный купорос добавляют строго в раствор извести, а не наоборот — иначе образуются нерастворимые комки.
Важный нюанс: нельзя использовать алюминиевую посуду, только пластик или эмалированную без сколов. Размешивают осторожно, без вспенивания.
Частая ошибка — добавление клея ПВА или казеинового клея. Такая побелка образует герметичную пленку, кора под ней не дышит, идут трещины и отслоения при первом же набухании тканей.
Технология:
Ствол белят от корневой шейки (место перехода корней в ствол, на 3−5 см выше уровня земли) до нижних скелетных ветвей, включая развилки. Толщина слоя — 2−3 мм, неравномерно. Пропуски хуже, чем излишки — через них морозобоины проявляются быстрее.
Инструмент: флейцевая кисть из натуральной щетины шириной 80−100 мм. Валик непригоден — не прокрашивает трещины коры. Также непригоден краскопульт: состав осядет на листья и землю, а не в складки коры.
Погодные условия: сухо, безветренно, температура от +5 до +15°C. Если после побелки пошёл дождь — всё смывает, и работу повторяют. Ожидание высыхания: около 4−6 часов до первого касания.
Для молодых деревьев возрастом до трёх лет побелку обычно не делают — жёсткий состав с медным купоросом может вызвать химический ожог тонкой коры. Их белят чистым мелом на воде без добавок, причём только при наличии реальных солнечных ожогов в прошлом сезоне.