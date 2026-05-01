Побелка плодовых деревьев

Промышленная садовая побелка работает, но имеет минус — выбеливает только на сезон. Правильный состав своими руками: на 10 литров воды — 2,5 кг свежегашеной извести (или 1,5 кг мела), 300 г медного купороса, 1 кг глины и 500 г коровяка. Без глины и коровяка состав осыплется после первого дождя. Медный купорос добавляют строго в раствор извести, а не наоборот — иначе образуются нерастворимые комки.