Поисковики ищут родных героя из Пермского края

Им удалось расшифровать имя красноармейца, погибшего под Ленинградом.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Ленинградской области продолжает работу Межрегиональная поисковая экспедиция «Вороново 2026». Ее участники занимаются поиском и подъемом останков советских воинов, погибших и пропавших без вести в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Недавно ребятам удалось расшифровать имя красноармейца, погибшего под деревней Вороново в марте 1943 года. Листочек, находившийся в медальоне бойца, пострадал от сырости, буквы на нем были едва видны.

Но в итоге участники экспедиции «Вороново» прочитали текст. Погибшим оказался старший сержант Дмитрий Николаевич Мелехов, родившийся в 1903 году в Пермско-Сергинском районе Молотовской области и призванный в армию там же.

— Герой будет похоронен 8 мая 2026 года на мемориале Новая Малукса, — сообщили поисковики. — Просим помощи в поиске родственников Дмитрия Мелехова.

Если вы знаете родственников героя, можете обратиться в редакцию «КП»-Пермь".