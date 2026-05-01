Треть нижегородцев будут жарить шашлыки в майские праздники

34% нижегородцев планируют выезд на шашлыки на майских праздниках — это выяснили в ходе опроса сервис SuperJob.
Самостоятельно жарить мясо собираются 26% опрошенных, 4% приглашены на шашлыки к родственникам, еще 4% будут делать и то, и другое.
У 45% респондентов нет таких планов.
Традиционно за шашлыки активнее выступают мужчины. Реже всего отказывается от шашлыков молодежь до 35 лет, а лично стоять у мангала чаще готовы люди старше 45.
Наибольшую же шашлычную активность проявляют семьи с детьми.