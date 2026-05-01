В Перми минувший апрель стал самым холодным за последние шесть лет

В Перми средняя температура воздуха в апреле составила +4,6 градусов. Несмотря на то, что это на 0,7 градусов выше нормы, минувший апрель оказался самым холодным с 2020 года. При этом на севере Прикамья он был теплее прошлогоднего. В целом по региону погода в прошлом месяце была холоднее, чем в 2023—2025 годах. Об этом сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Источник: Коммерсантъ

За период 17−22 апреля по центральным районам Прикамья, включая краевую столицу, выпало до 150% от месячной нормы осадков. При этом весеннее половодье в этом году началось рано — его первые пики сформировались уже 8−10 апреля.

Из неблагоприятных явлений погоды в апреле отмечались сильные снегопады. Снегопад 19 апреля в Березниках стал самым сильным в Пермском крае с начала года — там выпало 19 мм осадков за 12 часов.