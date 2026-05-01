Ориентируйтесь на температура, а не календарь

Главный ориентир для посадки в 2026 году — не календарь, а температура почвы. На глубине 10−12 см земля должна прогреться до +7…+10°C. В Центральной России это обычно происходит с 1 по 25 мая, массовая посадка приходится на 10−20 мая. После 20−25 мая сажают только ранние сорта на еду — для хранения уже поздно.
Для Сибири и Урала агрономы рекомендуют сдвигать сроки на 15−25 мая, а на юге можно начинать с конца апреля. Надежная народная примета — лист березы размером с монету или цветение черемухи. Если посадить слишком рано, при заморозках ниже −3°C картофель погибает.
Подготовка клубней. За 3−4 недели до посадки клубни достают из подвала и раскладывают в теплом светлом месте при +12…+15°C. На свету они зеленеют — накапливается соланин, защищающий от болезней и вредителей. Ростки должны быть крепкими, короткими (1−2 см) — длинные белые ломаются при посадке. Перед посадкой клубни калибруют: оптимальный вес — 50−80 г, размером с куриное яйцо.
Методы посадки для 2026 года. Классический способ — под лопату: расстояние между рядами 70 см, между лунками 25−35 см, глубина 8−12 см. На тяжелых глинистых почвах лучше сажать в гребни высотой 15−20 см — они быстрее прогреваются и предотвращают загнивание. Для засушливых регионов подходит посадка в траншеи с добавлением перегноя на дно. Все более популярен метод под солому: клубни раскладывают на поверхности почвы и укрывают слоем 30−50 см — не нужно копать и окучивать, но требуется много соломы.
В каждую лунку полезно добавить горсть перегноя или столовую ложку золы — это натуральный калий и защита от болезней.