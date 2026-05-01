Ориентируйтесь на температура, а не календарь

Методы посадки для 2026 года. Классический способ — под лопату: расстояние между рядами 70 см, между лунками 25−35 см, глубина 8−12 см. На тяжелых глинистых почвах лучше сажать в гребни высотой 15−20 см — они быстрее прогреваются и предотвращают загнивание. Для засушливых регионов подходит посадка в траншеи с добавлением перегноя на дно. Все более популярен метод под солому: клубни раскладывают на поверхности почвы и укрывают слоем 30−50 см — не нужно копать и окучивать, но требуется много соломы.