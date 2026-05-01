В Челябинской области 102-летнего ветерана ВОВ поздравили с Днем Победы

В Челябинской области 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александру Митрофанову поздравили с Днем Победы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Александру Николаевну приехал поздравить прокурор региона Игорь Донгаузер.

Руководитель надзорного ведомства лично выразил слова признательности человеку, чье мужество и стойкость стали решающими в борьбе за свободу Родины.

В мае 1942 года Александру Николаевну призвали в ряды Красной Армии, она служила в 113-м Ленинградской Краснознаменной Авиационной бомбардировочной дивизии, была связистом-телефонистом.

Участвовала в боях на Карельском, Прибалтийском, 1-м Белорусском, Ленинградском, Дальневосточном фронтах, была участницей Курской битвы на должности командира отдельного взвода охраны.

Награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского заполярья», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией».