Калининградские ученые разрабатывают пластыри, заменяющие шприцы

Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта создают пластыри, которые заменят шприцы, сообщили в вузе. Подобные инновационные разработки в медицине помогут в достижении целей нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».
Специалисты БФУ работают над изготовлением микроигл. Это микроскопические, невидимые глазу выступы на крошечном пластыре. Их длина так мала, что они не достигают нервных окончаний и кровеносных сосудов, за счет чего человек не чувствует укола. Эти иглы проникают не глубоко под кожу, а лишь через верхний барьер — слизистую оболочку, которая обладает хорошей всасывающей способностью.
При этом ученые разработали материал из смеси полимеров природного происхождения. В контакте с тканевой жидкостью они будут растворяться. По словам старшего научного сотрудника НОЦ «Промышленные биотехнологии» Юлии Куликовой, уже получены первые образцы таких пластырей.
«Это работающий прототип, доказывающий саму возможность реализации технологии. Теперь команде предстоит отладить его “управляемость” — научиться точно дозировать скорость и полноту выхода препарата из микроигл», — отметила она.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.