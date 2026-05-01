В Калининграде ищут 9-летнего мальчика в синей жилетке и кроссовках

В Калининграде ищут 9-летнего Эраджа Тагоймуродзода, который пропал 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Ребёнок ушёл из школы в Московском районе около 16:20 и до настоящего момента его местонахождение не установлено.
Приметы пропавшего: на вид 9 — 10 лет, рост — 140 см, он среднего телосложения, с чёрными волосами и голубыми глазами. Был одет в синюю жилетку, синие брюки и синие кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 55−24−02; 55−24−84; 02; 102 или 112.
Узнать больше по теме
