Мечта разбивается о правду жизни в новой постановке театра Горького

К роману Фицджеральда в Приморском краевом академическом театре имени Горького уже обращались в 2019 году. Тогда супружеская пара из США представила приморской публике спектакль в жанре драматического фокстрота. Новая версия «Великого Гэтсби» (16+) балансирует на грани театра, кино и концерта. Режиссёр-постановщик, художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий решил посмотреть на эту историю под острым углом. Создав у зрителя ощущение праздника.
Действие романа разворачивается на побережье Лонг-Айленда, где вырастают как грибы виллы новоиспечённых миллионеров. Об одном из них — Джее Гэтсби — ходят разные слухи. Поговаривают, что везунчик, приручивший Золотого тельца — немецкий шпион, убийца, бутлегер (незаконный продавец алкоголя). Его особняк стал эпицентром светской жизни, однако никто из гостей так и не раскусил хозяина.
Главный герой одержим целью — вернуть свою первую любовь. Он встретил Дейзи бедным офицером. Прошли годы, девушка теперь замужем за богатым и неверным Томом, а Джей готов бросить весь мир к её ногам. Сюжет развивается стремительно, финал оглушает. Гэтсби не способен отличить мечту от реальности, и это приводит к трагедии. Роман написан пророчески — накануне Великой депрессии.
Ефим Звеняцкий призвал зрителя — вовремя проститься с иллюзиями, предложив одну из масштабных и дорогих постановок года. Над оригинальным текстом, сценографией, костюмами, музыкальным оформлением работала команда московских профессионалов.
«Многие считают, что герой романа — продукт того времени. Но разве это не касается дня сегодняшнего? Люди, нечестно заработавшие деньги, становятся властителями. Гэтсби — разве не продукт сегодняшнего времени? Дейзи — избалованный ребёнок, которая не знает, что такое жизненные трудности», — подчеркнул худрук театра.
Спектакль репетировали в течение полугода. Все участники, включая актёров и балет, — танцуют и поют. В музыкальную ткань постановки вплетаются яркие хиты эпохи джаза. Благодаря талантливой аранжировке, в них слышатся отсылки к Гершвину, Рахманинову, Бизе. Русский текст к песням написали сами актёры, большинство сочинил актёр Владислав Яскин.
«Не надо путать правду жизни и правду театра. Наша задача — сохранить театр в обстановке вечного праздника, что поднимает дух», — заключил Ефим Звеняцкий.