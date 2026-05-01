Люлин опубликовал кадры празднования Первомая в советский период

Первомаю не страшны капризы погоды, написал спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем МАКС-канале.
Он вспомнил, как раньше отмечали этот праздник.
«Даже если зуб на зуб не попадает, всё равно пойдем на демонстрацию. Или встретимся с друзьями на природе. Ну, или будем убирать снег…» — рассказал он.
Люлин вспомнил, как весело было идти в колонне своего цеха по площади Ленина и слышать, как диктор приветствует твой родной завод.
Он опубликовал фото празднования в советский период известного нижегородского фотографа Николая Мошкова.
«Сколько радости, улыбок, знакомых лиц вокруг! И гордости — за то, что ты часть большого общего дела!» — отметил он.
По его словам, сегодня осталось чувство единения, ответственность за родную страну, желание привести в порядок свой двор, улицу, город.
«Считаю, это то, что нужно нам всем в Год единства народов России», — резюмировал он.
Напомним, нижегородские коммунисты отметят сегодня Первомай на площади Ленина. (16+).