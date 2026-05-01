В Хабаровске прошёл митинг-концерт в честь Праздника Весны и Труда

Губернатор Демешин поздравил жителей и рассказал о развитии края и труде хабаровчан.

В Хабаровске на набережной Амура состоялся митинг-концерт, посвящённый Празднику Весны и Труда. Организаторами выступили краевое объединение профсоюзов и правительство региона, — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Праздник собрал жителей и гостей города, представителей власти, общественных и молодёжных организаций. Главной темой стала роль труда и единства в развитии края.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил жителей с Первомаем и подчеркнул значение совместной работы для региона.

«Наш Хабаровский край — земля трудолюбивых людей. Вся наша история — пример того, сколь многого мы можем добиться совместным трудом и любовью к Родине», — отметил глава региона.

Он также добавил, что развитие края сегодня напрямую связано с трудом жителей и реализацией крупных проектов, а также поддержкой федерального центра.

По данным властей, в регионе сохраняется рост промышленного производства и исторически низкий уровень безработицы.

С поздравлениями выступили также представители профсоюзов и Госдумы. В их выступлениях звучала мысль о том, что именно ежедневный труд людей — основа устойчивого развития региона.

На набережной работали тематические площадки, выставки, спортивные зоны и ярмарка продукции местных производителей «Сделано в Хабаровском крае». Завершился праздник концертной программой.

Всего, по данным организаторов, мероприятия Первомая собрали около 20 тысяч человек по всему краю.