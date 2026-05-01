Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Владимир Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя труда.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации», — говорится в документе.

Его получили:

Леонид Бобе — начальник лаборатории научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (АО «НИИхиммаш»);Марина Неелова — артистка Московского театра «Современник»;Николай Руссу — гендиректор АО «Мостострой 11»;Анатолий Свиридов — токарь воронежского ООО «Электронспецтехника»;Шлема Спектор — доктор медицинских наук, член общественной палаты Свердловской области.

Коллектив РГХПУ имени Строганова удостоили почетным знаком «За успехи в труде».

Награды учредили в 2013-м и 2021 году соответственно.