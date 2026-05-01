В Самаре после зимы открывается для посетителей Ботанический сад

Источник: Самарский университет им. Королева

В Самаре после перерыва на зиму снова открывается Ботанический сад университета им. Королёва. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Для посетителей сад откроют 4 мая. На этот день запланировали праздничную программу. Будет работать «Зеленая ярмарка», самарцы смогут посетить обзорные экскурсии «Весна в Ботаническом саду» и интерактивный квест «Целительная сила растений». В 12:00 откроется выставка контактных животных Самарского зоопарка.

После открытия в будни, кроме среды, Ботанический сад будет работать с 10:00 до 20:00, по выходным и праздникам — с 10:00 до 17:00. Среда — санитарный день.