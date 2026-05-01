МФЦ Татарстана изменят график работы на майские праздники

Большинство отделений МФЦ не будут принимать посетителей 1, 3, 9 и 10 мая. При этом 30 апреля и 8 мая все офисы завершат работу на час раньше обычного времени. Важно учитывать, что график отдельных районных филиалов может отличаться. Некоторые из них будут закрыты в период с 1 по 3 и с 9 по 11 мая, другие — только в отдельные праздничные даты, поэтому перед визитом рекомендуется уточнять актуальную информацию.