Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МФЦ Татарстана изменят график работы на майские праздники

Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана.

Источник: Комсомольская правда

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Татарстане переходят на особый режим работы в период майских праздников. Об этом сообщили в официальном канале Минцифры Татарстана.

С 30 апреля по 11 мая 2026 года офисы «Мои документы» будут функционировать по измененному расписанию, что связано с официальными выходными днями и сокращенным рабочим графиком накануне праздников.

Большинство отделений МФЦ не будут принимать посетителей 1, 3, 9 и 10 мая. При этом 30 апреля и 8 мая все офисы завершат работу на час раньше обычного времени. Важно учитывать, что график отдельных районных филиалов может отличаться. Некоторые из них будут закрыты в период с 1 по 3 и с 9 по 11 мая, другие — только в отдельные праздничные даты, поэтому перед визитом рекомендуется уточнять актуальную информацию.

Подробное расписание работы конкретного офиса, адрес и контакты можно найти на официальном портале МФЦ Республики Татарстан или в мобильном приложении «Госуслуги».