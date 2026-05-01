Еще одно предприятие Липецкой области улучшит показатели работы

Производитель промышленных покрытий «Литум. Липецк» присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении информационной политики Липецкой области.
«Проект по оптимизации производства позволит нам улучшить показатели и повысить профессиональные навыки сотрудников. Помогать в его реализации нам будут эксперты регионального центра компетенций. Под их руководством мы проведем анализ предприятия, выявим точки роста и начнем улучшать производственные процессы», — рассказал директор предприятия «Литум. Липецк» Дмитрий Артамонов.
Оптимизировать работу помогут инструменты бережливого производства, такие как картирование, производственный анализ и быстрая переналадка оборудования. Их внедрение начнется с пилотного потока.
«Задача наших экспертов состоит в том, чтобы создать полезные решения для бизнеса. Совместно с работниками предприятия мы перенастроим производственные процессы, устраним потери и внедрим инструменты бережливого производства. В результате это позволит увеличить объемы производства и повысить конкурентоспособность предприятия», — поделился директор регионального центра компетенций Александр Вартанян.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.