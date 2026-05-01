В Хабаровске на речную навигацию направили 116 миллионов рублей

В Хабаровске с 1 мая стартует летняя речная навигация. Первые теплоходы отправятся на левый берег в 8:00 и 8:10, — сообщает администрация города.
С мая по октябрь на линиях будут работать четыре теплохода: «Капитан Коснырев», «Механик Джасов», «Москва-80» и «Москва-81». Они будут обслуживать несколько маршрутов, включая рейсы к садовым и дачным территориям, а также на островные участки.
По словам мэра Хабаровска Сергея Кравчука, на организацию навигации в этом году направлено 116 миллионов рублей из городского бюджета.
«116 миллионов рублей мы направили в этом году на организацию летней навигации из бюджета города. Расписание составлено с учётом потребностей пассажиров: рейсы будут выполняться пять раз в неделю, с увеличенной частотой в выходные», — отметил он.
Всего в течение сезона планируется выполнить 909 рейсов по трём основным маршрутам.
Отдельно отмечается, что на островах Кабельный и Большой Уссурийский к сезону готовятся спасательные и пожарные подразделения. Садоводам напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.