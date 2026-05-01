Особый противопожарный режим введен на землях лесного фонда Нижегородской области

Особый противопожарный режим официально введен на землях лесного фонда Нижегородской области с 30 апреля. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
«Будут организованы дежурства для непрерывного мониторинга обстановки и своевременного обнаружения очагов возгорания», — заявил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
Введен запрет на разведение костров и посещение лесов при наступлении четвертого и пятого классов пожарной опасности, использование мангалов на открытых территориях, эксплуатацию техники с неисправной системой выхлопа.
Размер штрафа на гражданина за нарушения может достигать 50 тысяч рублей, на должностных лиц — до 90 тысяч рублей, на юрлиц — до миллиона рублей, не считая ущерба, который может быть нанесен лесному фонду. Также предусмотрена уголовная ответственность (по ст. 261 УК РФ).
Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений нацпроекта «Экологическое благополучие».
Сообщать обо всех фактах возгорания в лесу и на прилегающих территориях можно по телефону 8 (800) 100−94−00 или 8 (831) 430−01−23.