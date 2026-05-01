Лукашенко 1 мая приехал посмотреть на «чудо-трактор»

Лукашенко 1 мая приехал в поле на испытания «чудо-трактора», который просил создать в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 мая приехал на испытания «чудо-трактора», который ранее просил сделать, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

«Комсомолка» писала, что в ноябре 2025 года белорусский президент потребовал произвести лучший в мире супертрактор. А уже в декабре в Беларуси начались испытания супертрактора, который сказал создать глава страны.

В пятницу, 1 мая, Лукашенко сам приехал в поле агрокомбината «Дзержинский» в Минском районе на испытания.

— Что за «чудо-трактор» ты обещал? — поинтересовался глава республики у чиновников.

Как было отмечено, представленный «чудо-трактор» является опытным образцом. Это экспериментальный энергонасыщенный трактор Belarus-5425 — самый мощный в СНГ трактор в классической компоновке. Весной и осенью на нем будут выполняться все виды работ для анализа всех достоинств и недостатков новой техники.

Трактор Belarus-5425 — самый мощный в СНГ. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко заинтересовался перспективами и возможностями, спросив, сколько в Беларуси нужно таких тракторов. По предварительной оценке — 300.

Также белорусский президент дал оценку увиденному:

— Будем считать, что вы изобрели наконец-то космический корабль. Смотрите, мужики, не опозорьтесь с качеством.

Еще Александр Лукашенко сказал белорусам о счастливом будущем, сказав, что сохранят в стране.

