В Арзамасе завели уголовное дело на 19-летнего студента-дроппера

В Арзамасе 19-летний студент согласился за 3 500 рублей оформить банковскую карту на своё имя и передать её посторонним людям.
Ему позвонил неизвестный и предложил подзаработать таким способом. Молодой человек оформил карту в одном из банков Нижнего Новгорода и отдал её вместе с пин-кодом незнакомцу.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании средств платежей. Сейчас студент находится под подпиской о невыезде.
