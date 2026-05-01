В Арзамасе завели уголовное дело на 19-летнего студента-дроппера

Источник: Нижегородская правда

В Арзамасе 19-летний студент согласился за 3 500 рублей оформить банковскую карту на своё имя и передать её посторонним людям.

Ему позвонил неизвестный и предложил подзаработать таким способом. Молодой человек оформил карту в одном из банков Нижнего Новгорода и отдал её вместе с пин-кодом незнакомцу.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании средств платежей. Сейчас студент находится под подпиской о невыезде.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что студента-дроппера задержали в Починках.