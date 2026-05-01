Более 40 домов Великоустюгского округа Вологодской области подключат к газу

Дома в деревнях Коробово, Петровское и Галкино в Великоустюгском округе Вологодской области подключат к газу, что отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования региона.
«К строительно-монтажным работам приступили в прошлом году. На данный момент проложено 3,8 из 4,3 километра газопровода, установлен пункт редуцирования газа. До сентября проложим оставшуюся часть газопровода и выполним благоустройство территории после строительства. По итогам реализации проекта доступ к газу получат более 40 домовладений», — рассказал губернатор Георгий Филимонов.
Всего в этом году планируют построить 300 километров газовых сетей и подключить к голубому топливу около 3500 домовладений в регионе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.