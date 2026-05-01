Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Калининграда на майские праздники запретят самокаты

Компании проката должны убрать технику с улиц города.

Источник: Клопс.ru

Центральная часть Калининграда со 2 по 9 мая станет зоной без самокатов. Такое решение приняла администрация города.

Ограничения начнут действовать с 14:00 2 мая и продлятся до 15:00 9-го числа.

«На многих улицах в центре города будет невозможно завершить сессию прокатных средств индивидуальной мобильности (СИМ). На время проведения репетиций парада Победы и самого парада там будут запрещены передвижение, остановка, стоянка для всех СИМ», — уточнили в мэрии.

Время, в которое будет действовать запрет:

2 мая — с 19:00 до 24:00; 5 мая — с 19:00 до 24:00; 7 мая — c 09:00 до 13:00; 8 мая — c 09:00 до 13:00; 9 мая — с 07:00 до 23:00.

Операторы средств индивидуальной мобильности обязаны освободить территорию, выделенную на схеме красными линиями, от самокатов за 12 часов до закрытия движения.

Калининград для пользователей электросамокатов — город контрастов. С одной стороны — компактный, без резких перепадов высот, с другой — полный ловушек, которые способны испортить даже самую аккуратную поездку. «Клопс» собрал основные опасности, которые подстерегают самокатчиков.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше