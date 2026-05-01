В центре Калининграда на майские праздники запретят самокаты

Центральная часть Калининграда со 2 по 9 мая станет зоной без самокатов. Такое решение приняла администрация города.
Ограничения начнут действовать с 14:00 2 мая и продлятся до 15:00 9-го числа.
«На многих улицах в центре города будет невозможно завершить сессию прокатных средств индивидуальной мобильности (СИМ). На время проведения репетиций парада Победы и самого парада там будут запрещены передвижение, остановка, стоянка для всех СИМ», — уточнили в мэрии.
Время, в которое будет действовать запрет:
2 мая — с 19:00 до 24:00; 5 мая — с 19:00 до 24:00; 7 мая — c 09:00 до 13:00; 8 мая — c 09:00 до 13:00; 9 мая — с 07:00 до 23:00.
Операторы средств индивидуальной мобильности обязаны освободить территорию, выделенную на схеме красными линиями, от самокатов за 12 часов до закрытия движения.
