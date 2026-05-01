Центр здорового долголетия появится в Нижнем Новгороде

Научный центр мирового уровня «Медицина здорового долголетия и когнитивные технологии» создается в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
По его информации, в центре будут разрабатывать персонализированные модели диагностики старения, создаваться высокотехнологичные медицинские изделий для коррекции ранних признаков болезней мозга.
Технологии центра апробируют в 500 Центрах медицины здорового долголетия, которые в следующем году откроются в России.
«Предстоит не просто изучать старение, но и внедрять технологии управления биологическим возрастом. Планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году», — рассказал директор НИИ биологии старения ННГУ Михаил Иванченко.
Нижегородский вуз объединит усилия с МГТУ имени Баумана, Российским центром неврологии и РНЦХ имени Б. В. Петровского.
Он станет частью общероссийской экосистемы долголетия, ему будет выделено 1,16 млрд рублей.