Центр здорового долголетия появится в Нижнем Новгороде

«Предстоит не просто изучать старение, но и внедрять технологии управления биологическим возрастом. Планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году», — рассказал директор НИИ биологии старения ННГУ Михаил Иванченко.