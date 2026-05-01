Скандально известный учитель из Челябинской области потерял свою статуэтку «Оскар»

Скандально известный учитель из Челябинской области потерял свою статуэтку «Оскар», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Речь идет о Павле Таланкине*, работавшем учителем в школе Карабаша. На протяжении длительного времени он вел съемку детей на школьных мероприятиях патриотической направленности, чтобы затем вывезти видеозаписи в США, где на их основе был создан антироссийский пропагандистский фильм.

В марте текущего года на 98-й премии «Оскар» в Лос-Анджелесе награду за документальный фильм отдали именно этой ленте. «Оскар» получили Таланкин* и американский документалист.

Ранее стало известно, что документальный фильм «Господин Никто против Путина»**, сорежиссером которого выступил Таланкин*, был запрещен на территории РФ.

Таланкин* потерял статуэтку «Оскар» при перелете из Нью-Йорка во Франкфурт. Ее пришлось сдать в багаж после того, как сотрудники службы безопасности аэропорта JFK не разрешили пронести статуэтку в салон. По прилете во Франкфурт Таланкин* обнаружил, что коробка со статуэткой пропала, сообщает газета New York Post.

«Паша Таланкин*… говорит, что в среду в аэропорту Нью-Йорка JFK сотрудники службы безопасности на транспорте (TSA) не разрешили ему пронести его награду в салон, несмотря на то, что до этого он не раз перевозил ее без проблем», — пишет издание. Проверяющие сочли золотую статуэтку потенциальным оружием. Сотрудники TSA якобы не согласились также на предложение представителя авиакомпании Lufthansa, чтобы он лично взял награду на борт и держал ее при себе во время полета.

В результате Таланкин* вынужден был сдать ее в багаж, но по прилете во Франкфурт обнаружил, что коробка и ее содержимое отсутствуют. Издание напоминает, что в случае потери или поломки статуэтки телеакадемия выдает дубликат, но берет за это его себестоимость от 400 до 1 тыс. долларов в зависимости от текущей цены на золото.

* Признан иностранным агентом в России.

** Фильм запрещен на территории РФ.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше