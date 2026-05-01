Выставку «Вероника Осипова. Рисунки на рыбьей коже» предлагают посетить хабаровчане

Экспозиция открылась в Гродековском музее. Всего представлено более 40 декоративных панно из собрания Ногликского краеведческого музея и личной коллекции автора. Работы Вероники Осиповой — это уникальное сочетание древнего ремесла обработки рыбьей кожи и современной художественной техники. Выставка также включает коллекцию предметов рыболовства и инструментов для выделки рыбьей кожи из фондов Гродековского музея. Выставочный проект продлится до 5 июля 2026 года.