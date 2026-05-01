В Хабаровском крае конфисковали авто у нетрезвого водителя

Центральный районный суд Комсомольска на Амуре вынес приговор в отношении 42 летнего жителя города, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии при наличии судимости за аналогичное правонарушение, сообщает прокуратура по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мужчина обвинялся по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления). Ранее он трижды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишён прав на 4 года 2 месяца.
В мае 2025 года подсудимый сел за руль внедорожника «Митсубиши», принадлежащего его супруге. При остановке сотрудниками ГАИ он отказался пройти освидетельствование. В суде мужчина признал вину, но заявил, что в мае 2025 года автомобиль находился на ремонте и он им не управлял.
Государственный обвинитель опроверг эту версию, представив данные о фиксации превышения скорости на указанном автомобиле в период, который фигурировал в обвинении.
По итогам рассмотрения дела суд назначил наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселении. Дополнительно подсудимый лишён права управления транспортными средствами на 4 года 6 месяцев. Автомобиль изъят и обращён в собственность государства.
