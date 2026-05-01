Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае конфисковали авто у нетрезвого водителя

Источник: Комсомольская правда

Центральный районный суд Комсомольска на Амуре вынес приговор в отношении 42 летнего жителя города, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии при наличии судимости за аналогичное правонарушение, сообщает прокуратура по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Мужчина обвинялся по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления). Ранее он трижды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишён прав на 4 года 2 месяца.

В мае 2025 года подсудимый сел за руль внедорожника «Митсубиши», принадлежащего его супруге. При остановке сотрудниками ГАИ он отказался пройти освидетельствование. В суде мужчина признал вину, но заявил, что в мае 2025 года автомобиль находился на ремонте и он им не управлял.

Государственный обвинитель опроверг эту версию, представив данные о фиксации превышения скорости на указанном автомобиле в период, который фигурировал в обвинении.

По итогам рассмотрения дела суд назначил наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселении. Дополнительно подсудимый лишён права управления транспортными средствами на 4 года 6 месяцев. Автомобиль изъят и обращён в собственность государства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru