В исторических парках «Россия — Моя история» стартовали уроки мужества

Всероссийские уроки мужества, ориентированные на детей и подростков, стартовали в исторических парках «Россия — Моя история», сообщили в Фонде гуманитарных проектов.
Первый урок в московском историческом парке на ВДНХ посетили около 50 школьников и юнармейцев. Занятия проходят в современном интерактивном формате. Они основаны на реальных историях лауреатов инициативы «Горячее сердце». На занятиях участникам предлагают вместе ответить на ключевой вопрос: откуда берется готовность помогать другим и что влияет на этот выбор? В ходе уроков подростки обсуждают роль семьи, школы и личных ценностей в формировании поведения человека.
«Для нас важно, чтобы исторические парки были местом не только про исторические события прошлого, но и про формирование характера. Цикл уроков мужества — это разговор о внутреннем стержне, о том, какие решения человек принимает в сложный момент. В основе таких встреч лежат реальные истории и примеры людей, которые проявили смелость, ответственность, готовность прийти на помощь. Через конкретные ситуации ребятам проще увидеть, как ценности работают в жизни и как личный выбор формирует человека», — отметил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, директор ассоциации исторических парков «Россия — Моя история» Иван Есин.
Урок рассчитан на 45 минут. Он включает несколько тематических блоков, направленных на обсуждение нравственных установок, социальных норм и развитие эмпатии. В центре внимания — реальные истории подростков, совершивших поступки, которые требуют смелости, доблести и ответственности.
