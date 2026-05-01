В Пермском крае началась пассажирская навигация

Пассажирская навигация-2026 открылась в Пермском крае. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Первый рейсовый теплоход отправился по маршруту «Сылва — Троица». Вскоре откроются перевозки на таких направлениях, как «Березники — Быстрая», «Старые Ляды — Куликово» и «Пермь — Заречный».
Кроме того, в майские праздничные дни начнет курсировать электроход от речного вокзала краевого центра до Закамска. Также пермяки ждут начала прогулок на речных трамвайчиках, особенно тех, что отправятся от причала Хохловки, где расположен музей деревянного зодчества.
Уже пошли по Каме круизные теплоходы. Их маршруты в этом году протянулись не только до Белого моря, Ростова или Астрахани, но и на север Прикамья. На круизниках можно посетить Соликамск, Чердынь и Усолье.