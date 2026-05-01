Отопительный сезон в Калининграде завершат 4 мая. Об этом собщила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
«Получили официальные данные от синоптиков — в Калининград наконец-то пришло долгожданное устойчивое тепло. Значит, что в понедельник, 4 мая, заканчиваем отопительный сезон», — отметила Дятлова. По её словам, это достаточно сложный технологический процесс, который требует присутствия на своих рабочих местах профильных сотрудников всех управляющих компаний.
Глава администрации отметила, что не всем калининградцам нужно будет платить за май. Это касается квартир с центральным отоплением и без счётчиков. «Тот, кто платит по счётчику — заплатит ровно по счётчику за потреблённое тепло и ни копейки больше, а тот, кто платит по нормативу — не заплатит ничего. В соответствии с законом, “нормативщики” оплачивают весь зимний сезон целиком, но делают это семью равными частями с октября по апрель и неважно, сколько именно дней тот продлился», — пояснила Дятлова.
В 2025 году отопление в жилых домах Калининграда включили с 2 октября. За несколько дней до этого начали подавать тепло в детские сады, школы и больницы.