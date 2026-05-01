На «Заводе Шпагина» в Перми открылся Детский музейный центр

Детский музейный центр Пермского краеведческого музея открылся на «Заводе Шпагина» в Перми, сообщили в министерстве культуры Прикамья. Создание новых культурных пространств — одна из задач нацпроекта «Семья».
«Детский музейный центр — это самый “молодой” филиал Пермского краеведческого музея. И сегодня он обрел новый дом. Это важный шаг в развитии культурного пространства в Прикамье. Рядом расположена художественная галерея, в будущем откроем рядом еще один музей — “Пермский период”. Пространство “Завода Шпагина” станет новым культурным и образовательным кластером региона. Это позволит проводить еще больше выставок и образовательных мероприятий. Уверен, и детям, и взрослым здесь будет интересно!» — отметил глава региона Дмитрий Махонин.
Гости могут посетить выставку «Все под землей, или Тайны четвертого царства». Там представлены музейные предметы из коллекции геологии, зоологии, ботаники, археологии и палеонтологии Пермского краеведческого музея, а также почвенные монолиты и арт-объекты, рассказывающие о красоте почв.
Кроме того, в детском центре представлена экспозиция растений «Парка пермского периода». Там можно увидеть ныне живущих представителей древних видов таксонов, которые были широко распространены на Земле в пермском геологическом периоде (299−252 млн лет назад), и сохранились до наших дней.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.