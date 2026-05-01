На «Заводе Шпагина» в Перми открылся Детский музейный центр

«Детский музейный центр — это самый “молодой” филиал Пермского краеведческого музея. И сегодня он обрел новый дом. Это важный шаг в развитии культурного пространства в Прикамье. Рядом расположена художественная галерея, в будущем откроем рядом еще один музей — “Пермский период”. Пространство “Завода Шпагина” станет новым культурным и образовательным кластером региона. Это позволит проводить еще больше выставок и образовательных мероприятий. Уверен, и детям, и взрослым здесь будет интересно!» — отметил глава региона Дмитрий Махонин.