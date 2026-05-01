Власти Красноярского края усилят взаимодействие с профсоюзами

Губернатор Михаил Котюков встретился с руководством Федерации профсоюзов региона, председателями её членских организаций, ветеранами СВО и представителями общественных организаций. — Вижу в профсоюзах партнёра в решении важных и сложных задач, мощный ресурс для усиления работы по всем направлениям. Сейчас страна проходит через непростые испытания. Это повод нам всем объединиться. История не раз показывала: когда страна внутри была крепка, она выдерживала любой натиск извне, — сказал Михаил Котюков. Среди актуальных задач — сохранение рабочих мест за ушедшими на СВО, адаптация, переподготовка и трудоустройство после возвращения. С 2022 года членские организации Федерации профсоюзов края регулярно отправляют на фронт медикаменты, технику, продукты питания и другие необходимые вещи. Не остаются без внимания и семьи участников СВО: путёвки в оздоровительные лагеря для детей, экскурсии, билеты на новогодние утренники. Помимо этого, помогают жителям приграничья, в том числе Курской области. В вопросах внедрения семейноцентричности на предприятиях края профсоюзы занимают активную позицию. Благодаря их работе все больше организаций пересматривают подходы к поддержке семей. Многие работодатели уже увеличили выплаты при рождении ребёнка и вступлении в брак, организуют праздники для детей, помогают с покупкой учебников и канцелярии, предоставляют компенсацию проезда к месту отпуска. Говоря об участии профсоюзов в повышении производительности труда, губернатор отметил, что важно ориентировать людей на более высокие стандарты, но не забывать выстраивать конструктивный диалог. Результатом должны стать повышение конкурентоспособности предприятий региона и сохранение социальных гарантий работников.