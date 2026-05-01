Более 500 пермяков стали жертвами клещей этой весной

Казалось, еще и особого тепла не было, а кровососы уже активно охотятся. Этой весной в медицинские учреждения Пермского края обратились 508 человек, покусанных клещами, в том числе 115 детей. Как сообщили в региональном Управления Роспотребнадзора, наибольшее количество обращений зарегистрировано в Пермском районе (66), в Перми (62) и в Кунгурском районе (36).