На одной из самых протяженных дорог Алтайского края начался ремонт

Новый этап ремонта трассы Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан начался в Алтайском крае при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
Специалисты приступили к восстановлению участка протяженностью более 4 км в Крутихинском районе — с 3,7-го по 8-й километр. В прошлом году на объекте привели в порядок первые 3,7 км, начиная с 0-го километра.
Дорожники уже начали срезать старый асфальт и укреплять основание проезжей части. Далее им предстоит уложить новое покрытие, нанести разметку и установить знаки. Помимо этого, планируется смонтировать 2 автобусные остановки с удобными заездными карманами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.