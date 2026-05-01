В Мордовии новое оборудование получат 4 детские школы искусств

Четыре детские школы искусств (ДШИ) Мордовии в этом году получат новое оборудование и музыкальные инструменты при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры, национальной политики и архивного дела республики.
Так, планируется оснастить Темниковскую ДШИ им. Л. И. Воинова, Кочкуровскую ДШИ, ДШИ № 1 и детскую музыкальную школу № 2 городского округа Саранск. В учреждения поступят современные музыкальные инструменты, в том числе фортепиано, баяны, скрипки, гитары, духовые и ударные инструменты, а также учебное и техническое оборудование — интерактивные доски, проекторы, ноутбуки, мольберты и нотная литература.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.