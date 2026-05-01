Треть нижегородцев собираются жарить шашлыки на майских праздниках

34% жителей Нижнего Новгороде планируют выехать на шашлыки в период майских праздников. Опрос на эту тему провели аналитики сервиса SuperJob.
26% респондентов собираются сами жарить мясо в праздничные дни. Каждый 25-й нижегородец приглашен на шашлыки к друзьям и родственникам. Счастливее остальных земляков оказались 4% горожан: они и сами будут готовить, и сходят в гости.
А вот 45% нижегородцев не планируют устраивать барбекю.
«Традиционно за шашлыки активнее выступают мужчины (суммарно 38%, в то время как среди женщин — 28%). Реже всего отказывается от шашлыков молодежь до 35 лет, а лично стоять у мангала чаще готовы люди старше 45», — отметили авторы опроса.
Что касается мясных предпочтений, то большинство горожан выбрали свиной шашлык (39% респондентов). На втором месте по популярности у нижегородцев оказалось ассорти из разных видов мяса — так ответили 22% опрошенных. Еще 14% нижегородцев проголосовали за курицу.
