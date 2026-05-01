«Балтика‑М» обыграла «Ротор‑М» благодаря спорному пенальти

Решающий эпизод случился на 58‑й минуте. Главный судья Никита Васинькин назначил пенальти в ворота «Ротора‑М»: мяч «нашёл» руку защитника в штрафной площади, что и стало основанием для решения арбитра. Спорный одиннадцатиметровый уверенно реализовал Максим Дмитриев — этот гол оказался единственным в матче. Несмотря на минимальное преимущество в счёте, калининградцы уверенно контролировали ход матча: по статистике владения мячом они превзошли соперника с показателем 66% против 34%. Хозяева поля активно шли в атаку — всего за матч они провели 42 атаки, из которых 4 были особенно опасными. Гости тоже не отсиживались в обороне и ответили 31 атакой, включая 3 опасных. Обе команды не церемонились на поле, что отразилось на количестве жёлтых карточек: игроки «Балтики‑М» получили 2 предупреждения, а футболисты «Ротора‑М» — 4. По числу угловых у хозяев подавляющее преимущество: 16 против одного. Победа стала закономерным результатом уверенной игры калининградцев. «Балтика‑М» находится на пятом месте, отставая от второго места на 2 очка. В то же время «Ротор‑М» подошёл к игре с менее оптимистичной статистикой — 4 поражения и 1 ничья в последних пяти матчах и занимает последнее место в турнирной таблице. «Балтика‑М» (Калининград) — «Ротор-М» (Волгоград) — 1:0 (0:0).30 апреля. Калининград. Стадион: «Балтика». 29 зрителей. Судьи: Никита Васинькин (Саранск), Даниил Лушов (Калининград), Артем Хаиров (Калининград). «Балтика‑М»: Мак, Сафонов, Кондратюк, Макаров, Кулик, Дмитриев, Турава, Кузьмин, Аввакумов, Богдан, Тимофеев. «Ротор-М»: Прохоров, Петрунькин, Закиров, Кашлев, Тарчоков, Кадралиев, Ермаков, Цымбалов, Семененко, Кувакин, Кюрджиев. Гол: Дмитриев, 58 (1:0). «Ротор‑М» проведёт следующую игру 7 мая в Волгограде. На стадионе «Зенит» команда примет СШ «Ленинградец». Начало матча запланировано на 12:00. Болельщики ждут от волгоградцев более уверенной игры и исправления неудачной серии. Александр Веселовский.